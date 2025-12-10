Habertürk
        SÜRPRİZ KADRO | Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacılar kimler 2026? TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları belli oldu mu?

        Sürpriz kadro! Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacılar kimler?

        Survivor 2026 için Dominik atmosferi şimdiden ısınmaya başladı. TV8'in takip edilen yarışması bu yıl Ünlüler – All Star konseptiyle geri dönerken, açıklanan ilk isimler rekabetin ne kadar sert olacağını şimdiden ortaya koyuyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu kadro, hem unutulmayan yarışmacıları hem de yeni ünlü yüzleri bir araya getirerek gündeme geldi. Peki, Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacılar kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 23:08 Güncelleme: 10.12.2025 - 23:08
        1

        Survivor, 2026 sezonu için geri sayıma geçti. İzleyiciler, TV8’de yayınlanacak yeni bölümlerin tarihini merak ederken, All Star kadrosuna katılan isimler sosyal medyada gündem yaratıyor. Hem deneyimli Survivor yarışmacılarının hem de ünlüler dünyasından tanıdık simaların aynı parkurlarda buluşacağı sezon büyük heyecan vadediyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlıyor? İşte yeni sezonla ilgili son gelişmeler…

        2

        SURVİVOR 2026 YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

        SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

        2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.

        Gönüllüler Takımı ise şu şekilde: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.

        3

        SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?

        All Star

        Zeynep Alkan

        Serenay Aktaş

        Batuhan Karacakaya

        Adem Kılıç

        İsmail Balaban

        Ayşe Yüksel

        Sema Aydemir

        Barış Murat Yağcı

        Yağmur Banda

        Gönüllüler

        Tuğba Yeni

        Dilşah Kurt

        Batuhan Gökgöz

        Mevlüt Koçak

        Göksu Küçükali

        Adilhan Numan

        Kaan Kazgan

        Kübra Avcı

        Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        4

        SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

        Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

        Görseller: TV8

