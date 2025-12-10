Sürpriz kadro! Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacılar kimler?
Survivor 2026 için Dominik atmosferi şimdiden ısınmaya başladı. TV8'in takip edilen yarışması bu yıl Ünlüler – All Star konseptiyle geri dönerken, açıklanan ilk isimler rekabetin ne kadar sert olacağını şimdiden ortaya koyuyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu kadro, hem unutulmayan yarışmacıları hem de yeni ünlü yüzleri bir araya getirerek gündeme geldi. Peki, Survivor ne zaman başlayacak ve yarışmacılar kimler? İşte detaylar...
Survivor, 2026 sezonu için geri sayıma geçti. İzleyiciler, TV8’de yayınlanacak yeni bölümlerin tarihini merak ederken, All Star kadrosuna katılan isimler sosyal medyada gündem yaratıyor. Hem deneyimli Survivor yarışmacılarının hem de ünlüler dünyasından tanıdık simaların aynı parkurlarda buluşacağı sezon büyük heyecan vadediyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlıyor? İşte yeni sezonla ilgili son gelişmeler…
SURVİVOR 2026 YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.
Gönüllüler Takımı ise şu şekilde: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.
SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?
All Star
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.