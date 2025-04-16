Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi'nde, 18 Ocak'ta annesi Elif Güner ile yolun karşısına geçmeye çalışan Robin Berat Güner (9), Y.D.'nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

9 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU DHA'daki habere göre kazanın ardından ehliyetsiz sürücü Y.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Y.D.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle Elbistan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Robin Berat Güner, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu. Y.D.'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya; Robin Berat Güner'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

"ARKADAŞIM TEKRAR GAZA BASTI" Duruşmada ilk olarak kaza günü Y.D.'nin aracında bulunan arkadaşı O.T. tanık olarak dinlendi. Kaza sırasında aracın hızının ne kadar olduğunu bilmediğini belirten O.T., "Araçta kendi telefonumla uğraşıyordum. Y.D.'nin kornaya basması üzerine korna sesi ile kafamı kaldırdığımda yolun sol tarafından çocuğun yola doğru çıktığını gördüm. Çocuk bir anda duraksama yapar gibi oldu. Bunun üzerine arkadaşım tekrar gaza bastı ve daha sonrasında kaza gerçekleşti" dedi.

"ÖLMESİNİ İSTEMEZDİM" Tutuklu sanık Y.D. savunmasında, Robin Berat Güner’in bir anda yol atladığını ve bunu kestiremediğini iddia ederek, "Kesinlikle kendisinin ölmesini istemezdim. Katılan tarafın acısını ben de içimde yaşıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE KARARI Duruşma sonunda adli kontrol hükümlerinin uygulanarak Y.D.'nin tahliyesine karar verildi. Duruşma 5 Mayıs'a erteledi.

"HANİ NEREDE ADALET" Duruşmanın ardından Robin Berat Güner'in ailesi karara tepki gösterdi. Güner'in ağabeyi Azad Serhat Güner, sürücünün suçlu olduğunun raporlarla kanıtlandığını iddia etti. Güner, "9 yaşındaki bir çocuğu katledip, arkasına bile bakmadan kaçmış bir şahıs; ezerken umursamamış. 27 metre ileri fırlattı benim kardeşimi. Dönüp arkasına bakmadı, ölüp ölmediğini umursamadı, kaçtı avukatına. Daha kardeşimin ölüm haberini almadan o avukatıyla ifade hazırladı kendisine.

"FRENE DEĞİL GAZA BASTIM' DİYOR" Hepsi kanıtlandı, suçu kanıtlandı, raporlar ortada. 'Bu çocuk suçlu' diyor. Kardeşimi öldürdüğü kanıtlanmış, suçlu olduğu kanıtlanmış. Manevra yapmamış, fren yapmamış, kendi ağzıyla itiraf ediyor 'Frene değil gaza bastım' diyor. Öldürmek istediğini daha ne kadar belli edebilir. Ama adalet, 'Biz bırakıyoruz' diyor. Hani nerede adalet?" dedi.