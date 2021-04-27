Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam kapanma dönemine geçiyoruz" diyerek alınan tedbirleri açıkladı. Ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Tam Kapanma' konulu genelgeyi gönderdi. Peki bu kapsamda sürücü kursları kapalı olacak mı? İşte sürücü kurslarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

TAM KAPANMA: SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgede sürücü kurslarıyla ilgili bir bilgi geçmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan anaokulları ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildiğini, sınavların ertelendiğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesi yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.