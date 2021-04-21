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Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 20 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de bu hafta Gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları Gönüllüler takımından Dora ve Reşat oldu. Cumartesi ada konseyinde yapılan SMS halk oylamasına göre eleme adayları arasından en az oyu alan Survivor’dan elendi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 20 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? 20 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de dün akşam adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor’ın son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler arasında eleme konseyi toplandı ve Gönüllüler takımının SMS birincisi açıklandı. En az oyu alan yarışmacı Survivor’dan elendi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 20 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de bu akşam oynanan iletişim oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılar, sevdikleriyle iletişim kurmak, onlardan ufak bir haber alabilmek için iletişim ödülünü kazanmaya çalıştı. Parkurda kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı iletişim oyununda iki takım arasında tansiyon da yükseldi. Oyunun başında skorda denge vardı. İlk altı karşılaşmada skor 3-3 idi. Fakat sonrasında Ünlüler takımı, üst üste sayılar alarak rakibi arasındaki farkı açtı. Ve skoru 9-4 yaptı. Gönüllüler takımı, bir sayı alarak umutlansa bile sonraki karşılaşmada İsmail, Steven'ı yenerek skoru 10-5 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, iletişim oyununu kazandı.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da yarışmacıların ada dışındaki hayatları, sevdikleriyle tek iletişime geçebildikleri köprü iletişim oyunu idi. Bu akşam Survivor Türkiye’de iletişim oyununu kazanacak bir takım, sezon başına en yakın temasa geçecekleri bir ödül kazanacak. Ünlüler takımı kazanırsa seçtikleri bir arkadaşları ile WhatsApp üzerinden konuşabilecek. Gönüllüler takımı kazanırsa seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilecek. Ayrıca hangi takım kazanırsa kazansın Görevimiz Tatil filmini izleyebilecekler.

İSMAİL BALABAN’LA İLGİLİ ÖNEMLİ KONU NE?

Survivor izleyicileri, bu akşam ada konseyinde açıklanacak İsmail Balaban’la ilgili konuyu merak ediliyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı “Önemli bir konuya girmem gerekiyor. Ve bu konu İsmail Balaban’la ilgili. Açıkçası bizim limitlerimizi bu sezon ilk defa ciddi zorladı.” dedi. Sonrasında "İsmail bir besin buluyor fakat görevlinin uyarısına rağmen açım diyerek yemeği yiyor." diyerek açıklama yaptı. Daha sonra söz verilen İsmail, olayları doğruladı. Devamında Acun Ilıcalı, uzun bir toplantı sonrasında alınan kararı açıkladı. Buna göre İsmail, 3 oyunda oynamama cezası aldı. Ve 3 yemek ödülünden faydalanamayacak.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de haftanın eleme adayları Dora, İlayda, Reşat ve İsmail oldu. Survivor Türkiye 15. haftanın eleme adayları arasından SMS sıralamasına göre rakiplerinden daha az SMS oyu alan Reşat, Survivor'dan elendi.

EXXEN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

SURVİVOR SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

SURVİVOR REŞAT'IN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında dikkatleri üzerine çeken Sultan Reşat Hacıahmetoğlu'nun sosyal medya hesabında da birbirinden ilginç paylaşımlar mevcut... 632 binden fazla takipçisi bulunan Survivor Reşat'ın Instagram kullanıcı adı 'resathao'dur.

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