Survivor 2021'in son demlerinde elenmeden yarı finale çıkmak isteyen yarışmacılar nefes kesen bir mücadele sergiledi. Daha önce oynanan sembol oyunlarında İsmail ve Aleyna 5'er sembol biriktirdiler, sembol oyununun finalinde bu sembolleri can olarak kullandılar. Berkay, Ayşe ve Poyraz'a ise 2 can verildi. Aleyna ve İsmail avantajlı başladıkları oyunda finalde mücadele ettiler.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aleyna ve İsmail Balaban, nefes kesen bir karşılaşma serisinin ardından 1-1'lik skora geldiler. Kazanan isim İsmail Balaban oldu. Böylece yarı finale elenmeden geçmeye hak kazandı. Aleyna oyunu kaybedince gözyaşlarına boğuldu.