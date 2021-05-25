Aleyna Kalaycıoğlu'nun Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen yarışmacı daha önce bir kez SMS birincisi olmuş ve SMS konusunda da güçlü olduğunu göstermişti. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun biyografisi...

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.