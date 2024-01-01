Survivor All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi ve ne iş yapıyor?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi ve ne iş yapıyor?

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1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000'li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yaptı.