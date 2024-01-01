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        Haberler Televizyon Survivor All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi ve ne iş yapıyor?

        Survivor All Star 2024 yarışmacısı Özgür Tetik kimdir?

        Survivor All Star 2024 yarışmacıları bugün ekranlara gelecek yeni sezon ile beraber sorgulanıyor. 2024 yarışmacılarından birisi olan Özgür Tetik'in kim olduğu ve kariyeri merak edilenler arasında.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:57
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        ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

        Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da doğdu. Çocukluğundan beri basketbol oynayan Tetik, amatör liglerde yer aldı.

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        1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000'li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yaptı.

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        Aynı zamanda maraton koşucusu olan Özgür Tetik 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Özgür Tetik, Tuğba Tetik ile evlidir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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