Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Milli sporcu ve futbolcu olan Aycan Yanaç Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki genç yarışmacı Survivor'daki başarılı performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor Aycan Yanaç'ın hayatı...

SURVIVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.