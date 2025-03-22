TV8’in 22 Mart 2025 Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 22 Mart Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile güncel bilgiler...