Survivor bu akşam var mı? 22 Mart Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
Survivor 2025 All Star - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 22 Mart 2025 Cumartesi günü Survivor'ın yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bu akşam saat kaçta başlayacağı ve herhangi bir erteleme olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar…
TV8’in 22 Mart 2025 Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 22 Mart Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile güncel bilgiler...
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması "Survivor bu akşam var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışında 22 Mart Cumartesi günü O Ses Türkiye programı yer alıyor. Survivor'ın yeni bölümü ise 23 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2025
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin