Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 15 Ocak Pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere 3 takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Fenomenler takımından Chaby Han'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Chaby Han hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...