Acun Ilıcalı "Survivor'da ilk kez acil durum konseyi yapıyoruz. Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri on gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son 3 gündür önce sarı alarm dedi sonra çok iyi görmüyorum dedi. Bugün itibariyle geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı... Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor." dedi.

Cemal Hünal "Çok erken oldu. Adayı bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim hiçbir günü unutmayacağım. Bakıyorum da kısa sürede bir sürü hayat dersi aldım burada. Çok iyi arkadaşlar edindim. Kendim hakkında, insanlar hakkında çok şey öğrendim." dedi.