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Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı'dan sert sözler! Survivor'da kim diskalifiye oldu?

Survivor yeni bölüm fragmanı izleyicileri şoke etti. Yayınlanan fragmanda Survivor'da bir yarışmacının diskalifiye edileceği açıklandı. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı ağır sözler sarf etti. Ilıcalı, yarışmacının meşalesini almasına ve arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin vermeden diskalifiye edildiğini söyledi. Seyircilerin gözü "Survivor'da kim diskalifiye oldu?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı ağır konuştu! 10 Nisan 2023 Survivor kim diskalifiye oldu?

    Survivor'da bu sezonun en gerilim dolu anlarının yaşandığı fragmanı yayınlandı. Survivor 65. bölüm fragmanında diskalifiye şoku herkesi şaşırttı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın "O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleri damga vurdu. Peki, Survivor'da kim diskalifiye oldu? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi Survivor'da diskalifiye olan isim...
  • Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı ağır konuştu! 10 Nisan 2023 Survivor kim diskalifiye oldu?

    SURVIVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

    Acun Ilıcalı fragmanda; "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleriyle bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu.
  • Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı ağır konuştu! 10 Nisan 2023 Survivor kim diskalifiye oldu?

    SURVIVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

    Survivor'da hangi yarışmacının diskalifiye edildiği henüz belli olmadı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde elenen isim açıklanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından diskalifiye edilen yarışmacı haberimize eklenecek. 
  • Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı ağır konuştu! 10 Nisan 2023 Survivor kim diskalifiye oldu?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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