Survivor yeni sezon tarihi: Survivor ne zaman başlıyor, kadroda kimler var?
TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, 2026 Ünlüler – All Star sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımlarla birlikte yeni sezonda yarışacak isimlerin netleşmeye başlaması, Dominik'te yaşanacak büyük rekabetin ipuçlarını verdi. Hem geçmiş sezonlardan akılda kalan All Star yarışmacılarının hem de ilk kez Survivor macerasına atılacak ünlü isimlerin aynı potada buluşacak olması, 2026 sezonunu şimdiden merak konusu haline getirdi. İşte detaylar...
Survivor 2026 için heyecanlı bekleyiş sürerken, Ünlüler – All Star konseptiyle ekrana gelecek yeni sezonun kadrosu adım adım şekilleniyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya üzerinden duyurduğu yarışmacılar, izleyiciler arasında geniş bir yankı oluştururken Dominik’te yaşanacak zorlu mücadelenin dozu da şimdiden hissedilmeye başlandı. Yayın tarihi ve sürpriz gelişmelerin merak edildiği Survivor 2026’ya dair detaylar yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR 2026 YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışmanın başlangıç tarihine dair açıklama henüz gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel, Seren Ay Çetin kadroda yerini aldı.
SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?
All Star
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.