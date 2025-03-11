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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı eleme potasına gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kadınlar haftasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. Survivor 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı 2025? 11 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:36
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        1

        Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Asena ve Hikmet arasında gerilim artarken Almeda'nın açıklamaları dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 11 Mart 2025 Salı Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (10 MART)

        Kadınlar haftasında 1. dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu.

        5

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? (10 MART)

        Survivor'da ilk eleme adayı Elif oldu.

        6

        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.

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