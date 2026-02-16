Canlı
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada, dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı oylama sonucunda belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 16 Şubat Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Giriş: 16.02.2026 - 21:01 Güncelleme: 16.02.2026 - 21:01
        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde hatırlanacağı gibi Meryem adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

