Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde hatırlanacağı gibi Meryem adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...