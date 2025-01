Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi kazanırken, ilk eleme adayı Kaan olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...