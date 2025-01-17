Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için mücadele verecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Ocak 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu All Star ekibi kazanırken, ilk eleme adayı Kaan olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.