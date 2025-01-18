Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! Survivor All Star gergin dakikaları ile dikkat çekti. Adilhan ve Almeda arasında yaşanan gerginlik ile dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 18 Ocak Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Kol gücü ve dayanıklılığın ön plana çıktığı oyun sonrasında br kişi eleme potasına adını yazdıracak. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 18 Ocak 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
18 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 17 OCAK?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı, ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda Melih oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.