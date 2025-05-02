Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise kadınlar haftasında, eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 2 Mayıs 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Meryem eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.