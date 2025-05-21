Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı Survivor'un yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından, dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı oylayacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Mayıs 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, ilk düello adayı Meryem oldu. Yarışmacı sayısının azalmasıyla Survivor'da rekabetin dozu artıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.