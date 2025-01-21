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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! Survivor All Star kadınlar haftasındaki ikinci dokunulmazlık oyunu ile dikkat çekti. Asena ve Tuğba arasında yaşanan gerginlik ile dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:49
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        1

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 21 Ocak Salı 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        2

        21 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        3

        20 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        4

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da eleme adayı Göksu oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ 19 OCAK?

        Survivor'da elenen isim Kaan Kazgan oldu.

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