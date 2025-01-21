Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! Survivor All Star kadınlar haftasındaki ikinci dokunulmazlık oyunu ile dikkat çekti. Asena ve Tuğba arasında yaşanan gerginlik ile dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Haftanın yeni dokunulmazlık oyunu sonucunda kaybeden takım bir kişiyi aday olarak gösterecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 21 Ocak Salı 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
21 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
20 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.