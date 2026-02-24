Survivor'da heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, gönüllüler takımından Beyza eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Rakibine üstün gelen taraf dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...