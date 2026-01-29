Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri, "29 Ocak 2026 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı ilk eleme adayı Seren Ay oldu.