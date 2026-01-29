Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ocak 2026 Survivor eleme adayı kim oldu, düelloya hangi yarışmacı gitti?

        Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri, "29 Ocak 2026 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor izleyicileri, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Mücadele hız kesmeden devam ederken özellikle Serenay ve takım arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte bilgiler...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı ilk eleme adayı Seren Ay oldu.

        4

        SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR!

        Survivor'a eski yarışmacıların da içinde bulunduğu Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra adaya dahil oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında