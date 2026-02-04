Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Zorlu ada koşulları ve parkurlarıyla Survivor, yarışmacıların heyecan dozunu her geçen gün arttırıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yeni bölümde dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden taraf, eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Giriş: 04.02.2026 - 20:20 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:20
        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Doğuş olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Doğuş eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.

