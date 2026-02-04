Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Doğuş olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...