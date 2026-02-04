Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Zorlu ada koşulları ve parkurlarıyla Survivor, yarışmacıların heyecan dozunu her geçen gün arttırıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yeni bölümde dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden taraf, eleme potasına giden yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 4 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 20:20 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:23
        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Doğuş olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da ikinci eleme adayı Can oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Doğuş eleme potasına giden ilk yarışmacı oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.

