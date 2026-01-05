Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, 5 Ocak akşamı izleyiciyle buluşurken yarışmada heyecan sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gecenin galibi ve eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "5 Ocak 2026 Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Survivor'da yaşananlar...
TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da rekabet sürüyor. Sezonun oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasındaki gerilimi ortaya koyarken, kaybeden takımda eleme adayının belirlenmesiyle merak yükseliyor. Survivor izleyicileri, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve potaya giren ismi araştırıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'ın ilk eleme düellosunda Gözde kazanan olurken, Seren kader konseyine kalan isim oldu. Kader düellosundaki oylama sonucunda Seren adaya veda eden isim oldu.
SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?
GÖNÜLLÜLER:
Engincan Tura
Eren Semerci
Erkan Bilben
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
Başak Cücü