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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da düello öncesi son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Peki, 22 Mayıs Perşembe dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:39
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        Survivor'da yeni haftada üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi, Meryem haftanın ilk eleme adayı olurken ikinci aday ise Sevgi oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 22 Mayıs 2025 Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (22 MAYIS)

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 MAYIS)

        Survivor dokunulmazlık oyununu All Star kazandı.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Meryem haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın 2. eleme adayı ise Sevgi oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son yarışmacı İsmail oldu.

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