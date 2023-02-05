ACUN ILICALI'DAN VEDA SİNYALİ

Acun Ilıcalı 1 Şubat günü gerçekleştirilen konseyde bir yarışmacının daha programa veda edebileceğini söyledi. Bu sezon Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney'in ardından veda sinyali veren Acun Ilıcalı "'Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' dedi.