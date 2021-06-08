Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor eleme adayı 8 Haziran akşamı gerçekleştirilen konseyde belli oldu. Bireysele dönen dokunulmazlık oyununda yarışmacılar eleme adayı olmamak için var güçleriyle performanslarını sergiledi. Dokunulmazlık oyunlarının ilkini Poyraz, ikincisini Berkay kazanmıştı. Dün oynanan oyun sonrası üçüncü ve son aday da söylendi. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve potadaki isim...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunları heyecanlı anlara sahne oluyor. Acun Ilıcalı, bundan sonra hızlı elemelerin yapılacağını açıklamıştı. Tüm yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya rekabet etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, omuzlarında taşıdıkları mekanizma ve üstündeki labutu devirmeden engelleri aşmaya çalıştı. Finalde ise çember üzerindeki boş olan renklere, aynı renkte çubukları taktıktan sonra iki başarılı halk atışı yapmak için çabaladılar. Sıralama turu sonrasında eşleşmeler şöyle oldu; İsmail – Steven, Berkay – Dora, Aleyna – Ayşe, Batuhan – Poyraz.

İlk turda İsmail, Steven’ı 3-2, Berkay, Dora’yı 3-2, Ayşe, Aleyna’yı 3-1, Poyraz, Batuhan’ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise İsmail ile Ayşe ve Berkay ile Poyraz eşleşti.

Dokunulmazlık oyunu finaline kalan isimler Berkay ile İsmail oldu. İkili arasındaki mücadeleyi 5-1 İsmail Balaban kazandı. Ve son dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine İsmail, son eleme adayını açıkladı. İsmail Balaban’ın söylediği Ayşe, Survivor’da 3. eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta başlayan bireysel dokunulmazlık oyunlarını sırasıyla Poyraz, Berkay ve İsmail kazandı. Poyraz, 1. eleme adayı olarak Aleyna’yı göstermişti. Berkay’ın 2. eleme adayı olarak gösterdiği isim Steven oldu. İsmail Balaban ise Ayşe’yi potaya gönderdi. Böylece, bu haftanın eleme adayları; Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kamufle ve Toygar Işıklı'dan Çukur için yeni şarkı: Savaşın İçindeyim! Savaşın İçindeyim şarkı sözleri
TELEVİZYONİşte Çukur'un yeni şarkısı: Savaşın İçindeyim!
Reyting sonuçları 7 Haziran | AB ve total reyting sıralaması (İlk 10) açıklandı mı?
TELEVİZYONGözler reyting sonuçlarında
Aşkın Tarifi Şebnem kimdir? İdil Sivritepe kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONAşkın Tarifi Şebnem kimdir?
Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 21. son bölüm
TELEVİZYONMaraşlı yeni fragman geldi mi?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Aşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı izle! Aşkın Tarifi konusu nedir? İşte Aşkın Tarifi oyuncuları...
TELEVİZYONAşkın Tarifi 2. yeni bölüm fragmanı...
'Çukur' muhteşem bir gala yayınıyla bu akşam ekranlara veda ediyor!
TELEVİZYON'Çukur' ekranlara veda ediyor!
Çukur 131. son bölüm tek parça izle! Çukur final bölüm izle
TELEVİZYONÇukur final bölümünde neler oldu?
Aşkın Tarifi dizi oyuncuları: Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu kim kimdir?
TELEVİZYONAşkın Tarifi dizi oyuncuları
Kağıt Ev neden final yapıyor?
TELEVİZYONKağıt Ev neden final yapıyor?