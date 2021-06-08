Survivor dokunulmazlık oyunları heyecanlı anlara sahne oluyor. Acun Ilıcalı, bundan sonra hızlı elemelerin yapılacağını açıklamıştı. Tüm yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya rekabet etti. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, omuzlarında taşıdıkları mekanizma ve üstündeki labutu devirmeden engelleri aşmaya çalıştı. Finalde ise çember üzerindeki boş olan renklere, aynı renkte çubukları taktıktan sonra iki başarılı halk atışı yapmak için çabaladılar. Sıralama turu sonrasında eşleşmeler şöyle oldu; İsmail – Steven, Berkay – Dora, Aleyna – Ayşe, Batuhan – Poyraz.

İlk turda İsmail, Steven’ı 3-2, Berkay, Dora’yı 3-2, Ayşe, Aleyna’yı 3-1, Poyraz, Batuhan’ı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise İsmail ile Ayşe ve Berkay ile Poyraz eşleşti.

Dokunulmazlık oyunu finaline kalan isimler Berkay ile İsmail oldu. İkili arasındaki mücadeleyi 5-1 İsmail Balaban kazandı. Ve son dokunulmazlığı kazanan isim İsmail oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın sorusu üzerine İsmail, son eleme adayını açıkladı. İsmail Balaban’ın söylediği Ayşe, Survivor’da 3. eleme adayı oldu.

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta başlayan bireysel dokunulmazlık oyunlarını sırasıyla Poyraz, Berkay ve İsmail kazandı. Poyraz, 1. eleme adayı olarak Aleyna’yı göstermişti. Berkay’ın 2. eleme adayı olarak gösterdiği isim Steven oldu. İsmail Balaban ise Ayşe’yi potaya gönderdi. Böylece, bu haftanın eleme adayları; Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.