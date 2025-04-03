Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oynanıyor. Düello oyununun ikinci adayının hangi takımdan çıkacağı merak konusu olurken, dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Bilindiği gibi, ilk gitme adayı olarak Asena'nın ismi yazılmıştı. Peki, 8 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Yarışmacılar arasındaki gerginlik ve tempo gittikçe yükselirken, takım içinde tartışmalar dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 8 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümünden gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.