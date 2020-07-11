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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Canlı yayında belirlendi! Dün akşam 10 Temmuz Survivor son bölüm

Survivor dokunulmazlık oyunu dün akşam ilk kez canlı yayında oynandı. Survivor tarihinde bir ilk olan canlı yayındaki dokunulmazlığın sahibi kim oldu. Büyük finale sadece 1 adım kala Cemal Can, Barış, Berkan ve Yasin büyük finale adını yazdıran isim olmak için mücadele ediyor. İşte 10 Temmuz 2020 Survivor son bölüm

Survivor

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da dün akşam 4'lü final yapıldı ve bir yarışmacı dokunulmazlığı kazanarak final için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (CANLI YAYIN)

Survivor dokunulmazlık oyunu dün akşam Survivor tarihinde ilk kez canlı yayında ekranlara geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda Cemal Can, Barış, Berkan ve Yasin Survivor 2020'nin son elemesi öncesi dokunulmazlığı kazanmak için yarıştı. Büyük mücadelenin kazananı ve dokunulmazlık oyununun kazananı BERKAN oldu. Bu akşam diğer dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından eleme yapılacak.

SURVİVOR 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR 2020 FİNAL HAFTASI TAKVİMİ

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.

12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.

13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek büyük final yapılacak.

14 Temmuz Salı günü Survivor 2020 şampiyonu canlı yayında belli olacak.

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