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Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor Duygu kim? Sorusu dün akşam yarışmaya katılmasının ardından araştırılıyor. Survivor 2021 yarışmacıları artıyor! Dün yayınlanan bölümde yarışmaya katılan dört yarışmacıdan biri olan Survivor Duygu Serap Salman merak ediliyor. Peki, Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Duygu Serap Salman hakkında...

Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ederken, 4 yeni yarışmacı yedeklerden oyuna dahil oldu. İzleyiciler gönüllüler takımına katılan Survivor Duygu kimdir? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor Duygu Serap Salman aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Personel trainer olarak çalışıyor ve Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Duygu Serap Salman iyi de bir dansçıdır ve sosyal medyada bu nedenle geniş bir takipçi kitlesi vardır. El becerilerine güvenen Survivor Duygu, birçok branşta başarılı olmanın dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif ediyor.

GEÇEN SENE KATILACAKTI!

Acun Ilıcalı Survivor Duygu'nun geçen sene trafik kazası için elemelere gelemediğini açıkladı. Kendisini anlatan Duygu, ''Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim.

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