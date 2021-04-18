Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da market oyunu, haftalık erzak paketi için takım olarak oynanıyor. Survivor'da ilk defa oynanacak oyun için takımlar market oyununda karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar iki etap halinde oynandı. İlk etapta bir atıcı, karşısındaki arkadaşı tutması için sapanlar topları tuttu. Tutucu olan yarışmacı ne kadar top tutarsa atışlar da aynı sayı top ile atılıyordu. Sonrasında atıcı olan yarışmacı karşısındaki dört adet hedefi devirmesi gerekiyordu. Bayrak yarışına kalan oyunda en iyiler mücadelesine Ünlülerden İsmail ve Melis, Gönüllülerden Steven ve Ayşe çıktı. Bayrak yarışında devrilmesi gereken hedef sayısı ise 6 idi. Atıcılar İsmail ile Steven idi. Nefes kesen mücadelede 7-6 skorla market oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.

MARKET OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bu akşam Survivor 2021’de market oyununu kazanan takımın alacağı pakette turşu, yeşil mercimek ve salça bulunuyor. Ayrıca iki başına ikişer sosis kazanacaklar.

SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

Dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Sergen - Melis, Gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiflteri parkura çıktı. Kıyasıya mücadele sonrasında dokunulmazlık oyununda seçim avantajını kazanan takım Ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununa sakatlığı süren Poyraz, Berkay, Merve ve Çağrı çıkmadı.

Survivor 2021’de Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Çok çekişmeli geçen mücadelede heyecan doruğa çıktı. Market oyunu sonrasında yarışmacıların karşısına yine ilk defa oynanacak bir parkur çıktı. Yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaları gerekiyor. Sonrasında atış alanına gelip beş labutu halka atışı ile devirmeleri gerekiyordu. Mücadeleye iyi başlayan Gönüllüler takımı oldu. Ve durumu 4-0 yaptı. Sonrasında Ünlülerin atağı geldi ve skoru 5-5 yaptı. Müthiş karşılaşmaların ekrana geldiği oyunda karşılıklı alınan sayılar ile 8-8'e geldi. En iyiler mücadelesi sonrasında dokunulmazlığı 10-8 skorla Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR’DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam ada konseyi dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için toplandı. Gönüllüler takımında ada oylaması sadece erkek yarışmacılar için yapıldı. SMS halk oylaması sonrasında yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar; Dora, Steven, Reşat ve Poyraz oldu. Oylamada adı en çok yazılan Dora, Survivor 2021’de haftanın 1. eleme adayı oldu.