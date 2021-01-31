Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları merak ediliyor. Survivor programının 2021 sezonunda da heyecan dorukta. Sosyal medyanın gündeminde Survivor 2021 yarışmacıları var. Survivor Emin Günenç kimdir? Emin Günenç kaç yaşında ve nereli?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.