Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'a katılan Gonca Kakar araştırılıyor. Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yeni yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının arasındaki kıyasa mücadele haftada 5 gün izleyiciyle buluşuyor. Survivor 2021 yeni yarışmacılarından Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Gonca kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

Survivor’ın yeni yarışmacılarından biri olan Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989 doğumlu. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Yeni yarışmacısının yaptığı sporlar arasında dalış yapmakta yer alıyor.

SURVİVOR GONCA'NIN BOYU KAÇ?

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving),spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Senem Kuyucuoğlu kimdir? Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kim? Senem Kuyucuoğlu hayatı
BİYOGRAFİSenem Kuyucuoğlu kimdir?
Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında? İşte Meghan Markle hakkında merak edilenler...
BİYOGRAFİMeghan Markle kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık kimdir?
BİYOGRAFİZeynep Bastık kimdir?
Serdar Ortaç kaç yaşında? Serdar Ortaç kimdir?
BİYOGRAFİSerdar Ortaç kimdir?
Survivor Gonca Kakar kimdir? Survivor Gonca kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Gonca Kakar kimdir?
Survivor İlayda kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor İlayda Şeker hakkında
BİYOGRAFİSurvivor İlayda kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aleyna Çalışkan
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Çağrı Atakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Çağrı Atakan oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?