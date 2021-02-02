Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Hayrettin kimdir? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni olan Hayrettin, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alıyor. Geçen sene Exatlon yarışmasına katılan Hayrettin Karaoğuz, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Hayrettin kimdir? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Survivor Hayrettin kimdir? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler kadrosunda yer alan Hayrettin Karaoğuz, adada performansı ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Çektiği videolar ile sosyal medyada çokça ilgi gören ve “Hayrettin” olarak bilinen Hayrettin Karaoğuz, Survivor 2021’de Ünlüler takımında mücadele ediyor. Peki, Survivor Hayrettin kimdir? Hayrettin Karaoğuz kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hayrettin Karaoğuz hakkında...

SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?

Hayrettin Karaoğuz, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Gerçek adı: Hayrettin Onur Karaoğuz’dur. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Tiyatro çalışmalarına üniversite öğrencisiyken başladı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ KAZANDI

2004-2009 yıllarında Dario Fo’nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda ‘komiser’ karakterini canlandırdı. Ardından Alfred Jerry’nin Kral Übü adlı oyununda başrol oynadı. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları absurd-komedi tarzı ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü almışlardır. Hayrettin Karaoğuz bu oyunda ‘’Kral Übü’’ karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Ardından Jean Paul Sarter’ın doğal oyunculuk tarzı olan ‘’İş İşten Geçti’’ oyununda Dixon rolünü sergilemiştir.

Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis’in Savaş Baba oyunundaki ‘’Fileksenos’’ ve Sermet Çağlayan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyununda ‘’Öküz’’ karakteri ile devam etmiştir. Bu oyunlarla Türkiye’de turneye çıkarak birçok yerde sahne almıştır. Ayrıca tiyatrodaki arkadaşlarıyla beraber ‘Yaratık’ adında bir oyun yazıp birçok yerde sahnelemişlerdir.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLUŞU

Üniversitede arkadaş grubuyla bir ekip oluşturdu ve videolar çekip sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Okul hayatının son 2 yılı Beyoğlu’nda stand-up gösterileri yaptı. Üniversitenin son senesinde dönemin favori filmi Issız Adam’a (Çağan Irmak) karşı çektikleri ‘Kızsız Adam’ videosu medyada büyük ses getirdi. Ardından reklam kampanyalarında yer almaya başladı. Turkcell Nar Reklam Kampanyası’nda yer aldı. Bu sırada Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı ‘Gelecekten Bir Gün’ adlı sinema filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Filmin ardından ‘Doritos Hisseli Tatlar Kampanyası’nın reklam yüzü oldu.

2011 yılında Star Tv’de 2 sezon izleyiciyle buluşan ‘Hayrettin’ adlı komedi programını başarıyla hazırlayıp sundu. Ayrıca 2010 yılından bugüne 100’ü aşkın üniversitede öğrencilerle buluşmuş tek kişilik gösterisini sunmuştur. Birçok global firmanın bayi toplantılarında sahne alarak izleyenlerine keyifli anlar yaşatmıştır.

KRİSTAL ELMA ÖDÜLÜ KAZANDI

2013 yılında Atv’nin ramazan için hazırladığı 30 bölümlük yarışma programı ‘Harry’ ile ekrana gelmiştir. Son 2 yıldır Fanta markasının reklam yüzüdür ve her yıl düzenlenen Fanta Gençlik Festivalinde sahne alıp, izleyicilere eğlence dolu bir şov sunmaktadır. Fanta tarafından hazırlanan ve kendisinin yer aldığı ‘sokak oyunlarının kahramanları’ viral reklam filmi ‘Kristal Elma’ ödülüne layık görüldü.

ABD GÜNLERİ VE ÜNLÜLERLE SOHBETLERİ

2013 yılı Eylül ayında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve oradaki meslektaşlarını incelemek hem de kendisini geliştirip sevenlerine daha fazlasını sunabilmek üzere Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşamıştır. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmelerde bulunmuştur. İngiliz asıllı youtuber Sam Pepper ile başarılı videolara imza atmıştır. Dream Works Stüdyoları’nda ziyaretler gerçekleştirmiştir.

YouTube’un Los Angeles şehrinde düzenlenen workshoplarına katılmış; mesleği ve kariyeri anlamında olumlu katkılar sağlayacak eğitimler almıştır. 2014 Mayıs ayında Türkiye’ye dönmüştür. Amerika'daki süre zarfında birçok başarılı videoya imza atmış, sosyal mecralarda oldukça ses getirmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER

Yaptığı Tv showları ve sosyal medyada yayınlamakta olduğu videolar ile tanınan Hayrettin Karaoğuz, bu çalışmalarının yanı sıra yılından itibaren birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında rol aldığı Kalk Gidelim dizisinde Ercan karakterine hayat verdi.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Hayrettin / Oyuncu

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Kızsız Adam (Kısa Film 2009)

Rol Aldığı Film ve Diziler:

İlk Öpücük (Necati, Sinema Filmi 2017)

Kalk Gidelim (Ercan, TV Dizisi 2017-2020)

Vezir Parmağı (Cumali, Sinema Filmi 2016)

Gelecekten Bir Gün (Tolga, Sinema Filmi 2010)

Kızsız Adam (Alper, Kısa Film 2009)

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor 2021 Merve Aydın nereli? Survivor Merve kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan nereli ve kaç yaşında? İşte mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Yunus Emre nereli, kaç yaşında? Yunus Emre Karabacak babası kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre kimdir?
Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Çelik nereli, kaç yaşında? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor Sergen Bayar kimdir? Survivor 2021 Sergen kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Aleyna kimdir, nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği nedir? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir?
Survivor Gonca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Gonca kimdir?
Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman evli mi, nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Duygu kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel ne iş yapıyor? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne?
BİYOGRAFİSurvivor İlayda Şeker kimdir?