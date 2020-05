Survivor 2020'nin 72. bölümünde 2. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme adayı belli oldu. İşte 10 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

EVRİM'DEN BERKAN'A SERT SÖZLER

Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımından Evrim’den Berkan için sert sözler ekrana geldi. Survivor 2020 son bölümde Gönüllüler takımın eleme adayı Berkan çıkmıştı. Berkan’ın konseyde söylediği sözler üzerine Evrim “Samimiyetsiz olmakla” suçlamıştı. 10 Mayıs 2020 Survivor 72. bölümde Evrim ilk olarak Berkan’ın sürü psikolojisi sözüne değindi. Survivor Evrim “Biz koyun muyuz?” diyerek takım çoğunluğuna ayak uydurmak için Yasin’in isminin yazılmasına evet dediğini belirtti. Survivor Evrim, daha sonra Berkan’ın adının çıkmasına şaşırmasına karşılık olarak ise onun adının en az 3 kişi yazacaktı dedi. Son olarak Evrim “Senin adını yazma sebebim biraz ağır olacak ama kaypaklık” dedi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımı, bu oyunu kazanmak zorunda idiler. Ünlüler takımı ise bir kez daha dokunulmazlığı kazanmak ve bu haftayı kayıpsız kapatmayı garantilemeyi hedefliyordu. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununa bu hedefler ile çıktı ve parkurda kıyasıya mücadele verdi. Fakat Gönüllüler takımı, bugün 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1’e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise Gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan Ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen Gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 72. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından Mert Öcal ada konseyinde yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Berkan Karabulut olmuştu.

SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı.

Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.

Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)