Survivor'da gönüllüler takımından ünlüler takımına geçen İlayda Şeker'in hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Renkli kişiliğiyle ve esprili tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in kim olduğu, yaşı ve evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında, mesleği ne? İlayda Şeker hakkında bilgiler...

SURVIVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.