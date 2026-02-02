Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de iletişim ödülü için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin için girecek. Ödül oyununu kazanan takım, sevdiklerinin yazdıkları mektupları okuyacak. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 2 Şubat Pazartesi Survivor iletişim ödülünü kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Tuğçe adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 2 Şubat Pazartesi Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerinden gelen mektupları okuyabilecek.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.