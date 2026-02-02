Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Tuğçe adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 2 Şubat Pazartesi Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...