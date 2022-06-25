Survivor kim elendi? Survivor'da finale doğru adım adım gidilirken eleme heyecanı da devam ediyor. Dün akşam yine kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Adem Kılıçcı, yükselen performansını devam ettirip bu dokunulmazlığı da alırken eleme potası için son adayı belirledi. Adem'in seçtiği kişi Hikmet oldu. Hikmet'in adaylığıyla beraber eleme potası Hikmet, Nagihan ve Ayşe Yüksel olarak belirlendi. Survivor kim elendi sorusu ise programın sonlarına doğru belli oldu. Yarışmacılar, Survivor'dan elenen yarışmacıyı öğrenmek için konseye giderken bu isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, dün akşam Survivor'dan kim elendi? İşte, Survivor elenen yarışmacı ve düne dair detaylar...