Survivor 2021, Ocak ayında başladı. Altı aydır büyük bir heyecanla izlenen yarışmada son haftaya girildi. Beş yarışmacı arasında büyük mücadeleler ve çekişmeler yaşandı. Son dörde kalmak isteyen yarışmacılar, parkurda son güçleri ile yarıştı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aleyna ve Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı

Poyraz ile Berkay karşılaştı: Poyraz kazandı

İsmail ile Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı

Ayşe ile Poyraz karşılaştı: Ayşe dokunulmazlığı alan isim oldu.

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Cumartesi akşamı ekrana geldi. Kıyasıya mücadeleler sonunda dokunulmazlığı kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Ada konseyinde söylediği isim Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu, Pazar akşamı büyük heyecanla izlendi ve çok çekişmeli geçen karşılaşmalar sonrasında dokunulmazlık sembolünü İsmail Balaban kazandı. İsmail, ikinci eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi. Bu akşam ise son dokunulmazlık oyununda kazanan Ayşe oldu.

Survivor 125. bölümde toplanan ada konseyinde Ayşe, kimi eleme adayı olarak belirlemek için stratejik olarak düşündüğünü söyledi. Ayşe'nin eleme adayı tercihi Berkay'dan yana oldu. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları Ayşe, Poyraz, Berkay oldu.