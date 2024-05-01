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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?

        Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan eleme gecesinde adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosu finalinde haftanın eleme adayları arasında yer alan iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine veda edecek. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:34
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        1

        Survivor'da haftanın eleme adayları eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Düelloyu kaybeden yarışmacının adaya veda edeceği gece öncesinde düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2024 Survivor kim gitti, adaya hangi yarışmacı veda etti?" İşte 1 Mayıs Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        YAMAN

        BATUHAN

        YUNUS EMRE

        SERCAN

        3

        SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

        Yunus Emre-Sercan

        Batuhan-Yasin

        4

        1 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        5

        SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor All Star'a en son veda eden yarışmacı Berna olmuştu..

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