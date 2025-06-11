Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren; Ayşe, Batuhan, Adem ve Volkan çeyrek finalde, yarı finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenecek çeyrek final organizasyonuna canlı yayında seyircilerde eşlik edecek. Bir yarışmacı günün sonunda elenerek Survivor'a veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 11 Haziran Survivor kim kazandı, kim gitti, kimler finalist oldu?" İşte detaylar...