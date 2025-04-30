Survivor'da kim elendi? 30 Nisan Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Volkan, Yusuf, Poyraz, Batuhan Karacakaya adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Survivor'un yeni bölümünde eleme düellosu finalinde bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 30 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yağmur oldu.
SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?
Volkan
Yusuf
Poyraz
Batuhan Karacakaya
SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Volkan-Batuhan
Poyraz-Yusuf
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finalinde finale Poyra ve Volkan kaldı.
Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.