Survivor'da kim elendi? 30 Nisan Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?
Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Volkan, Yusuf, Poyraz, Batuhan Karacakaya adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Survivor'un yeni bölümünde eleme düellosu finalinde bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 30 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?
Volkan
Yusuf
Poyraz
Batuhan Karacakaya
SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Volkan-Batuhan
Poyraz-Yusuf