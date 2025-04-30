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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 30 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da kim elendi? 30 Nisan Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor All Star'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda eden son isim olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 21:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:51
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        1

        Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Volkan, Yusuf, Poyraz, Batuhan Karacakaya adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Survivor'un yeni bölümünde eleme düellosu finalinde bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 30 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

        Volkan

        Yusuf

        Poyraz

        Batuhan Karacakaya

        3

        SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

        Volkan-Batuhan

        Poyraz-Yusuf

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

        5

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star oldu.

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