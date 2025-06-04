Survivor'da kim elendi? 4 Haziran Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?
Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. İstanbul'da oynanacak final oyunları öncesinde, yarışmacılar zorlu parkurda tüm hünerlerini sergileyecek. Büyük final öncesinde, takım oyunları son bulurken, bireysel oyunlar başladı. Survivor yeni bölümünde ise eleme düellosu finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 4 Haziran Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 4 Haziran Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da veda gecesi... Eleme potasında yer alan Meryem, Adem, Sevgi, Ayşe adada kalmak adına karşı karşıya geliyor. Eleme düellosu eşleşmeleri belli olurken, Survivor'a veda eden isim final düellosunun ardından açıklık kazanacak. Peki, "Survivor kim elendi? 4 Haziran Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan kıyasıya bir mücadele içine girdi. Kıran kıran anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.
SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Sevgi-Adem
Ayşe-Meryem