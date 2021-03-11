Survivor kim elendi? Survivor 2021'de elenen isim dün akşam belli oldu. Olayların eksik olmadığı yarışmada Çağrı Atakan'ın agrasif tavırları Acun Ilıcalı'yı da sinirlendirmiş ve yarışmayı bırakma kararını ona bıraktığını söylemişti. Öte yandan eleme adayı iseHanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan olmuştu. İşte Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Hanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan olarak seçildi. SMS birincisi olan Ayşe Dora’yı potaya gönderdi.

Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımında 9. haftanın SMS sıralamaları da belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu. Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi.

SURVİVOR 2021 SMS SIRALAMASI

İşte 10 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.