Survivor kim elendi? sorusu dün akşam yapılan ada konseyinin ardından yanıt buldu. Survivor 2020 üçüncü bölümünde ada konseyi toplandı. Programın sunucusu Acun Ilıcalı, konseyde kötü haberi verdi. Survivor 2020'de ünlüler takımında sakatlıkları süren iki yarışmacı hakkında son karar verildi ve yarışmaya veda ettikleri açıklandı. Öte yandan ise ada konseyinden çıkan sonuçta bir kişi daha elenerek Survivor 2020'de ilk hafta üç yarışmacı birden elenmiş oldu. İşte 18 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 4. bölümünde ünlüler ve gönüllüler zıpkın ödülü için yarıştı. Heyecanın tavan yaptığı yarışmada yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA İKİ YARIŞMACI DİSKALİFİYE OLDU

Survivor 2020'de ünlüler takımında sakatlıkları süren iki yarışmacı hakkında son karar verildi. Survivor'da oynanan oyunlara katılamayan bu iki yarışma, doktor muayenesinden geçti. Doktorların görüşü sonrasında Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in devam etmemesi gerektiğine karar verildiğini açıkladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2020 üçüncü bölümünde gönüllüler takımı konseye gitti ve elenen isim belli oldu.

Halk oylamasında en çok oyu alan Ceyhun ve Cemal Can elenmesini istediği iki isim daha söyledi. Fatma, Makbule ve Evrim arasında gerçekleşen oylamada adaya veda eden ilk isim, SMS oylamasında en az oyu alan Makbule oldu.

SURVİVOR İLK ELENEN YARIŞMACI MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Makbule Karabudak, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.

Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum.