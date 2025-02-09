Survivor'da heyecan sürüyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan Mehmet, Sedat, Batuhan G., Yunus Emre Survivor hayallerine devam edebilmek adına karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...