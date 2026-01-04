Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? Survivor ödülü kim kazandı? 4 Ocak 2026 Survivor ödül oyununu kim kazandı, ceza ne?

        Survivor kim kazandı? 4 Ocak 2026 Survivor kim elendi ve kim gitti?

        Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, ödül oyunu gündeme geldi. Sezonun ilk ödül oyunu ile bir takım cezaya maruz kalacak. Eleme düellosunda ise adayların rakiplerini karşı takım belirleyecek. Peki, 4 Ocak 2026 Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, eleme düellosu nasıl oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Giriş: 04.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:08
        TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da ödül oyunu heyecanı sürüyor. Seyirciler Survivor ödül oyunu kazananı merak edilirken, cezanın ne olduğu da araştırılıyor. Bu kapsamda, eleme düellosunda rakiplerin kim olduğu da sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte ayrıntılar...

        SURVIVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

        Survivor ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Takım iki yumurta ödülü ile buluştu. Gönüllüler Takımı ise kütük taşıma cezası aldı.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'ın ilk eleme düellosunda Gözde kazanan olurken, Seren kader konseyine kalan isim oldu. Kader düellosundaki oylama sonucunda Seren adaya veda eden isim oldu.

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Survivor'da Lina, Beyza, Selen, Gözde eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        SURVİVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

        GÖNÜLLÜLER:

        Engincan Tura

        Eren Semerci

        Erkan Bilben

        Onur Alp Çam

        Ramazan Sarı

        Lina Hourich

        Gözde Bozkurt

        Nisanur Güler

        Başak Cücü

        ÜNLÜLER:

        BAYHAN

        KEREMCEM

        SERHAN ONAT

        DİLAN ÇITAK

        SELEN GÖRGÜZEL

        MERT NOBRE

        MERYEM BOZ

        SEREN AY ÇETİN

