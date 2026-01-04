TV8'de ekrana gelen Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’da ödül oyunu heyecanı sürüyor. Seyirciler Survivor ödül oyunu kazananı merak edilirken, cezanın ne olduğu da araştırılıyor. Bu kapsamda, eleme düellosunda rakiplerin kim olduğu da sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, ödülü kim aldı? İşte ayrıntılar...