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Survivor kim elendi? 30 Mart 2022 Survivor'da eleme adayları kimler?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Birleşme Partisinin ardından Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken izleyiciler Survivor kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Birleşme öncesi iki dokulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı iki eleme adayı çıkarmıştı. Dün oynanan oyun hem sayıca az kalan Ünlüler takımı için hem de sayısını korumak isteyen Gönüllüler Takımı için büyük önem arz ediyordu. Dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor eleme adayları belli oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayları.

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    Survivor kim elendi ve kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı ve kim aday oldu? Survivor eleme adayları

    Survivor All Star yarışmasında dün akşam bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. 29 Mart Salı akşamı ekranlara gelen Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanmak için iki takımda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu, eleme oldu mu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...
  • 02
    Survivor kim elendi ve kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı ve kim aday oldu? Survivor eleme adayları

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. 

    Survivor 2022'de ilk dokunulmazlık oyununu  kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazandı. 
  • 03
    Survivor kim elendi ve kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı ve kim aday oldu? Survivor eleme adayları

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da eleme heyecanı henüz yaşanmadı. Survivor'da elenecek isim bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Elenen isim açıklandığında haberimizde yer alacak. 
  • 04
    Survivor kim elendi ve kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı ve kim aday oldu? Survivor eleme adayları

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

    29 Mart Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. Gönüllüler takımından seçilen diğer eleme adayları Yasin ve Gökhan oldu.

    Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Hikmet oldu. 

    25 Mart günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Evrim olmuştu.

    Survivor'da elenen isim eleme konseyinden sonra belli olacak. 

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